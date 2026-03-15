Pallamano | vittoria a Chiaravalle in casa della Pubbliesse 23 - 29

La Pallamano Trieste 1970 ha vinto in trasferta contro la Pubbliesse Chiaravalle con il punteggio di 29 a 23. La squadra triestina torna in campo dopo la sconfitta di sabato scorso contro il Conversano. La partita si è disputata a Chiaravalle e ha visto i giocatori triestini prevalere negli ultimi minuti.

Un 23-29 fatto da tanti minuti con la testa avanti per gli effettivi di Boris Lisica, abili poi a trovare il break decisivo nel finale La Pallamano Trieste 1970 batte la Publiesse Chiaravalle dopo la sconfitta di sabato scorso contro il Conversano. Un 23-29 fatto da tanti minuti con la testa avanti per gli effettivi di Boris Lisica, abili poi a trovare il break decisivo nel finale. Trieste si presenta in campo con Garcia tra i pali, Hubert, Esparon e Lindström sulla linea dei terzini, Bendjilali agisce da pivot, in ala la coppia triestina Mazzarol-Parisato. È Lindström a sbloccare il match con una conclusione precisa dai nove metri. Dopo il pareggio immediato di Cuello, il match entra nel vivo: Hubert realizza dai sette metri e D'Benedetto risponde per i padroni di casa. 🔗 Leggi su Triesteprima.it Articoli correlati Leggi anche: LIVE Italia-Polonia 29-28, Europei pallamano 2026 in DIRETTA: GLI AZZURRI NON MUIONO MAI!! Vittoria di cuore degli italiani Leggi anche: LIVE Italia-Polonia 23-22, Europei pallamano 2026 in DIRETTA: momento decisivo della partita Aggiornamenti e notizie su Pallamano vittoria a Chiaravalle in... Temi più discussi: Pallamano, vittoria per Trieste che batte Chiaravalle a domicilio; A Chiaravalle il Trieste 1970 cerca nuovamente la via della vittoria; Trieste vince nelle Marche, 29-23 sul Chiaravalle; Vittoria della Teamnetwork Albatro sul Chiaravalle. Pallamano: vittoria a Chiaravalle in casa della Pubbliesse (23 - 29)Un 23-29 fatto da tanti minuti con la testa avanti per gli effettivi di Boris Lisica, abili poi a trovare il break decisivo nel finale ... triesteprima.it Trieste vince nelle Marche, 29-23 sul ChiaravalleSuccesso senza sbavature nella trasferta nell'entroterra anconetano. Esparon e Hubert trascinatori, 23 reti in due ... rainews.it Pallamano, Serie B: la Genea Lanzara domina e supera il Fondi 48-24 facebook