PALINSESTI 22-28 MARZO 2026 | SU RAI1 L’ITALIA SI GIOCA L’ACCESSO AI MONDIALI

Dal 22 al 28 marzo 2026, i palinsesti delle principali reti televisive italiane includono programmi di Rai1, Mediaset, La7, Tv8, Nove e La7 Cinema. Su Rai1, nel dettaglio, si svolge la trasmissione dedicata alla partita decisiva per l'accesso agli ultimi Mondiali di calcio. Le altre emittenti presentano una programmazione variata che comprende film, approfondimenti e intrattenimento.

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Discussioni sull' argomento Webinar a cura di ANCI e Fondazione IFEL; Dal 20 al 28 marzo | LECCE | Venti a Sud Est è il claim del SEI Festival di Coolclub che per la ventesima edizione raddoppia la sua programmazione; Le partite di Serie A di oggi, il calendario e gli orari della 28^ giornata; La programmazione di Cinemart prosegue portando al Melotti di Rovereto Sirat, film di Oliver Laxe.

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