Pai escluso il lago di Quarto

Il progetto di Variante al Piano Assetto Idrogeologico riguarda il fiume Po e altri bacini come il Reno e i corsi d’acqua romagnoli, tra cui il Savio che scorre in terra di Verghereto. Durante numerosi incontri, si è deciso di escludere il lago di Quarto dalla pianificazione. La discussione ha coinvolto diversi attori interessati alle modifiche territoriali e idrologiche.

Fiumi di incontri sul Progetto di Variante al PAI (Piano Assetto Idrogeologico) del Po, che ha previsto l’estensione anche ai bacini del Reno e dei corsi d’acqua romagnoli, tra cui quindi anche il Savio (e i suoi affluenti), che zampilla in terra di Verghereto. Questa volta interviene il Comitato Alluvionati e Franati di Cesena e Valle Savio che ha avuto la possibilità, come aveva richiesto, di un confronto diretto con l’ Autorità di Bacino del Po (ADBPO). Tema dell’incontro l’esame delle 30 pagine, per 46 punti di osservazioni, segnalazioni, domande, contributi, in merito al nuovo PAI, inviate il 23 febbraio ad ADBPO. Per il Comitato presenti il presidente Mauro Mazzotti, il vicepresidente Marco Raffaele, Daniele Domenichini, Riccardo Galassi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Pai, escluso il lago di Quarto" Articoli correlati Quasi un milione per la riqualificazione del lago di Quarto, Buonguerrieri (FdI): "Si programma opera strategica"“Ringrazio il governo Meloni per l'ennesima dimostrazione di attenzione nei confronti del nostro territorio, ed in particolare il capogruppo di... Leggi anche: The Times: "Dimenticate il Lago di Como e andate al Lago d'Orta" Los NIÑOS de la CUEVA: el milagro de Tailandia