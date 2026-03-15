Pagelle Juventus Women Milan | TOP e FLOP dopo il primo tempo

Da juventusnews24.com 15 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la prima frazione di gioco della sedicesima giornata di Serie A Women, sono stati stilati i voti delle giocatrici delle squadre Juventus Women e Milan. Mauro Munno ha assegnato i giudizi alle protagoniste del match, evidenziando le prestazioni più e meno brillanti delle calciatrici in campo. Le pagelle mostrano chi ha messo in mostra le qualità migliori e chi ha incontrato più difficoltà durante il primo tempo.

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