PAGELLE COMO-ROMA 2-1 | passo Champions per Fabregas

Nella partita tra Como e Roma, valida per la ventinovesima giornata di Serie A, il Como ha vinto 2-1. La sfida si è giocata allo stadio Sinigaglia alle 18, con i voti, i giocatori migliori e peggiori, e le valutazioni dei partecipanti. La gara ha visto due gol del Como e un gol della Roma, con i dettagli delle prestazioni di ogni giocatore.

Voti, top e flop di Como-Roma valida per la ventinovesima giornata di Serie A. La gara si è disputata allo stadio Sinigaglia alle ore 18.00, uno spareggio per un posto in Champions League con la Juventus a guardare dopo la vittoria di ieri. Pagelle Como-Roma (ANSA) Calciomercato.it Pronti via la Roma passa subito in vantaggio, errore in fase di impostazione dei lariani con Diego Carlos che travolge El Shaarawy. Dal dischetto si presenta Malen che con freddezza non sbaglia. Il Como si riversa nell’area giallorossa sbagliando un paio di gol facili facili con Nico Paz grande protagonista. Nella ripresa Fabregas toglie Kempf e Sergi Roberto per Douvikas e Diao, proprio il greco sigla il pareggio e riesce a dare ai suoi nuova linfa per provare ad andare a vincerla. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - PAGELLE COMO-ROMA 2-1: passo Champions per Fabregas Articoli correlati Pagelle Cagliari-Como 1-2, i voti: Da Cunha sontuoso, continua il sogno Champions per FabregasContinua a volare in classifica il Como di Fabregas che, grazie alla vittoria in casa del Cagliari, tiene vive le speranze di conquistare un posto... Leggi anche: Serie A, Cagliari-Como 1-2: Fabregas aggancia la Roma in zona Champions Contenuti e approfondimenti su PAGELLE COMO ROMA 2 1 passo Champions... Temi più discussi: Genoa-Roma 2-1: N'Dicka ancora in gol ma non basta, De Rossi batte Gasperini; Genoa-Roma 2-1, le pagelle: Pellegrini, rigore d'addio (4). Malen, solo e pensoso (5,5). Koné addormentato (5); Genoa-Roma 2-1, le pagelle: Vitinha (7) gol vittoria, Pellegrini (4,5) errore che pesa, Malen (6) ci prova, Messias (6,5); Genoa-Roma 2-1, pagelle: bene Messias, Masini e Vitinha, male Pellegrini. PAGELLE COMO-ROMA 2-1: passo Champions per FabregasLe pagelle di Como-Roma, gara giocata alle 18.00 di oggi tra due squadre davvero molto forti e alla ricerca di un posto in Champions. calciomercato.it Il Como vince 2-1 lo ‘spareggio’ Champions con la Roma: lariani quarti da soli, rosso dubbio per WesleyIl Como batte 2-1 una Roma ridotta in dieci uomini per l’espulsione di Wesley e si porta da sola al quarto posto in classifica, con un punto di vantaggio sulla Juventus. Segui le notizie di Fanpage.it ... fanpage.it La classifica in zona Champions dopo #ComoRoma x.com Brutta sconfitta per la Juventus Women Ora anche la Champions è a rischio La cronaca completa nel primo commento facebook