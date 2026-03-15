Pacco devastato e libri smarriti l' associazione protesta con Poste e la risposta li spiazza

Un’associazione di Belluno ha denunciato pubblicamente problemi nella consegna di un pacco contenente libri, che si è rivelato gravemente danneggiato e con alcuni volumi smarriti. La vicenda riguarda una spedizione fatta a circa 80 chilometri di distanza e ha portato l’associazione a chiedere spiegazioni a Poste Italiane attraverso i propri canali social e il sito ufficiale. La risposta di Poste Italiane ha sorpreso l’associazione.

La denuncia dopo il disservizio e, soprattutto, dopo quanto emerso a seguito di controlli. Per ora niente indennizzo La consegna di un pacco a soli 80 chilometri può diventare un’impresa ai limiti dell’inimmaginabile. Lo sanno bene a Belluno, con l’associazione Bellunesi nel Mondo che ha fatto una denuncia sul proprio sito e, quindi, sui propri canali social, tirando in ballo Poste Italiane. “Lo scorso 6 marzo – spiega il presidente dell’associazione, Oscar De Bona – dovevamo spedire un pacco di libri. Sedici copie destinate all’autrice di un volume da noi pubblicato in quanto editori. Il materiale ci era appena stato recapitato dalla tipografia, che ha sede a Roma. 🔗 Leggi su Trentotoday.it Articoli correlati Libri rari abbandonati, la scoperta di Gioffré: "Tanti non li sanno più leggere, li lascio ai cinghiali?"Protagonista di questa storia, che lui stesso racconta sulla sua pagina Facebook, è Santo Gioffré. Una raccolta di contenuti su Pacco devastato Discussioni sull' argomento Pacco devastato e libri smarriti, l'associazione protesta con Poste (e la risposta li spiazza); Incendio devasta la Lavanderia Veneta: comincia la conta dei danni, ma resta da chiarire la causa. È il secondo rogo in undici anni. Spediscono un pacco con 16 libri, gli torna indietro distrutto e con dentro 5 volumi. ''Abbiamo fatto reclamo. La risposta di Poste Italiane è stata incredibile''BELLUNO. Oltre il danno la beffa. Un pacco arrivato da Roma, non con Poste Italiane, integro e perfetto, lo stesso pacco spedito a San Biagio di Callalta, a soli 80 chilometri di distanza da Belluno, ... ildolomiti.it Pacco di libri non arriva a destinazione e ritorna al mittente sventrato: «Odissea per una spedizione da soli 80 chilometri»SAN BIAGIO - «Consegnare un pacco da Belluno a San Biagio di Callalta, circa 80 chilometri di distanza, può trasformarsi in un'impresa talmente ardua che conviene ... ilgazzettino.it Una tragedia che ha devastato i nostri cuori Mamma Patrizia, qualche giorno fa, ha annunciato la nascita della Fondazione dedicata al piccolo Domenico. La Fondazione cercherà di fornire supporto a chi ritiene di essere vittima di malasanità, a partire dall'a - facebook.com facebook