Ovuli in pancia e in bocca Due corrieri della cocaina traditi dalle radiografie

Due corrieri sono stati scoperti durante controlli di routine mentre trasportavano ovuli di droga nel corpo e in bocca. Le radiografie hanno rivelato cinquantotto ovuli di cocaina ed eroina, con un peso totale di circa 700 grammi. La scoperta si è verificata durante un intervento di verifica da parte delle forze dell’ordine. I soggetti sono stati arrestati e portati in questura.

di Laura Lucente Cinquantotto ovuli di cocaina ed eroina, per un peso complessivo di circa 700 grammi. È il bilancio dell’operazione dei Carabinieri della Compagnia di Cortona, che venerdì hanno arrestato una donna trentenne di origini nigeriane, residente in provincia di Pescara, accusata di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Un arresto che conferma quanto i militari tengano d’occhio i principali snodi di transito della provincia aretina, in particolare la stazione di Terontola, porta d’accesso alla Valdichiana per chi arriva con il treno dalla Capitale. La donna era scesa dal convoglio proveniente da Roma. All’uscita dalla stazione, però, alla vista dei Carabinieri ha cambiato bruscamente direzione, cercando di evitarli. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ovuli in pancia e in bocca. Due corrieri della cocaina traditi dalle radiografie Articoli correlati Spaccio al Pionta: arrestato 30enne con ovuli di cocaina ed eroina nascosti in boccaProsegue l’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti da parte della Polizia di Stato nell’area del parco del Pionta. Arezzo, nasconde in bocca ovuli di cocaina ed eroina per sfuggire al controllo nel parco del PiontaUn arresto ad Arezzo, dove un uomo di origini nigeriane è stato fermato nei pressi del parco Pionta, dopo essere stato trovato in possesso di ovuli... Contenuti utili per approfondire Ovuli in pancia e in bocca Due corrieri... Temi più discussi: Ovuli in pancia e in bocca. Due corrieri della cocaina traditi dalle radiografie; Corriere della droga da Roma fermata a Terontola: in pancia 58 ovuli di cocaina ed eroina; Donna inghiotte 58 ovuli di cocaina ed eroina per trasportarli, scoperta e arrestata dai carabinieri; Bibbiena, arrestato 20enne per una serie di furti in provincia di Arezzo. Ovuli in pancia e in bocca. Due corrieri della cocaina traditi dalle radiografiePerquisita senza niente addosso: nervosismo sospetto, smascherata in ospedale. Nel secondo caso, fermato al Pionta e farfuglia: le dosi blindate nella dentatura. msn.com Donna inghiotte 58 ovuli di cocaina ed eroina per trasportarli, scoperta e arrestata dai carabinieriAveva in pancia 58 ovuli contenenti cocaina ed eroina. Una donna di 30 anni di origini nigeriane è stata bloccata alla stazione ferroviaria di Terontola e arrestata dai Carabinieri della Compagnia di ... corrierediarezzo.it Fermato al Pionta con ovuli di cocaina ed eroina nascosti in bocca: arrestato https://cityne.ws/CRE5O facebook Fermato al Pionta con ovuli di cocaina ed eroina nascosti in bocca: arrestato x.com