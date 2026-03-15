Otepää 2026 | staffette e single mixed ecco orari

Oggi, domenica 15 marzo 2026, le competizioni di biathlon si svolgono sulle nevi di Otepää, in Estonia, concludendo la tappa di Coppa del Mondo. Sono in programma le staffette e le gare di singolo misto, con orari specifici che regolano le diverse fasi delle prove. Gli atleti si sfidano sulle piste, mentre gli appassionati seguono gli eventi in diretta.

Oggi, domenica 15 marzo 2026, il palinsesto sportivo si concentra sulle nevi estoni di Otepää, dove si conclude la tappa della Coppa del Mondo di biathlon. Nonostante l’assenza di una copertura televisiva tradizionale in chiaro, lo spettacolo sarà fruibili tramite piattaforme streaming come Discovery+, DAZN e HBO Max, con orari precisi per le gare a coppie miste e staffette. Il Palco Estone: Orari e Formazioni Italiane. La giornata inizia alle 12.35 con la gara di single mixed, un formato che mette alla prova la coordinazione tra un atleta maschio e uno femmina all’interno della stessa squadra nazionale. Subito dopo, alle 14.40, prenderà il via la staffetta mista completa, dove quattro atleti dovranno collaborare per completare il percorso di sci e tiro. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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