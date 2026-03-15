Otepää, in Estonia, è il palcoscenico della giornata finale della Coppa del Mondo di biathlon a squadre. In questa occasione, l’Italia si prepara a competere nella staffetta mista, con l’obiettivo di ottenere un buon risultato. La competizione coinvolge diverse nazionali che si sfidano in questa disciplina, che combina sci di fondo e tiro a segno.

Otepää, Estonia, ospita oggi la giornata conclusiva della Coppa del Mondo di biathlon per le gare a squadre. L’Italia punta tutto sulla Single Mixed con la coppia Hofer-Vittozzi e sulla staffetta mista tradizionale con Braunhofer, Pircher, Carrara e Auchentaller. La gara si svolge domenica 15 marzo 2026, con la prima prova alle 12:35 e la seconda alle 14:40. Il team azzurro occupa attualmente il terzo posto nella classifica di specialità. La stagione 2025-2026 si sta chiudendo con un mix di emozioni forti per i biatleti italiani. Otepää è scelta anche come sede dei Mondiali del 2027, rendendo questa tappa particolarmente significativa. L’obiettivo dichiarato è migliorare il record di podi stagionali già ottenuto in precedenza. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Otepää 2026: Italia punta al podio nella staffetta mista

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