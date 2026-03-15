Ospedale Francavilla Gioia su depotenziamento Ortopedia | Servizi ripristinati a breve

Il consigliere regionale annuncia che il provvedimento di ridimensionamento del reparto di Ortopedia e Traumatologia dell'Ospedale di Francavilla sarà sospeso e i servizi saranno ripristinati a breve. La decisione segue le preoccupazioni espresse nei giorni scorsi riguardo alle modifiche apportate alla struttura sanitaria. Nessun dettaglio su eventuali motivazioni o tempi precisi è stato comunicato.

"Non potevamo permettere che una decisione unilaterale compromettesse un servizio essenziale per la comunità" dichiara il consigliere regionale?BRINDISI – Il consigliere regionale Tommaso Gioia annuncia lo stop al provvedimento di ridimensionamento del reparto di Ortopedia e Traumatologia dell'Ospedale “D. Camberlingo” di Francavilla Fontana.?La disposizione interna, che prevedeva il taglio dei posti letto da 24 a 15 e la sospensione delle consulenze di Pronto Soccorso nelle ore notturne, pomeridiane e nei festivi, è destinata a essere superata grazie all'interlocuzione diretta tra il consigliere e i vertici dell'Asl Brindisi.? «Non potevamo permettere che una decisione unilaterale compromettesse un servizio essenziale per la comunità», dichiara Tommaso Gioia. 🔗 Leggi su Brindisireport.it Articoli correlati Leggi anche: La sanità continua a perdere pezzi: Ortopedia a Francavilla diventa "a mezzo servizio" La Sapienza riparte dopo l'attacco hacker: ripristinati i primi serviziL’ateneo fa sapere che il sistema di Identity management, che consente l’accesso ai principali servizi federati di ateneo è stato ripristinato, ma...