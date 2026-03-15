Oslo sci | Deschwanden trionfa Ortner scivola

Nella capitale norvegese si è svolta una gara di sci che ha visto Gregor Deschwanden conquistare la vittoria, mentre Ortner ha subito un scivolone durante la competizione. La giornata di salita con gli sci ha attirato l’attenzione degli appassionati, offrendo un risultato inaspettato e lasciando gli spettatori senza parole. La gara ha visto protagonisti atleti di diversa provenienza, tutti impegnati in un percorso impegnativo.

La capitale norvegese ha ospitato una giornata di salita con gli sci che ha ribaltato ogni previsione, con Gregor Deschwanden che si impone sul podio. La gara si è svolta a Oslo il 15 marzo 2026 e ha lo svizzero vincere dopo due salti costanti, superando l’austriaco Maximilian Ortner che aveva guidato la classifica dopo la prima serie. Il risultato finale vede Deschwanden con 263.1 punti totali, mentre Ortner chiude a 261.7, lasciando spazio a Naoki Nakamura per completare il podio con 251.7 punti. Questa vittoria rappresenta un momento storico per lo svizzero, che a 35 anni ottiene la sua prima vittoria in Coppa del Mondo, spezzando un’assenza di vittorie svizzere risalente al 2015 quando Simon Ammann vinse a Ruka. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Oslo sci: Deschwanden trionfa, Ortner scivola Articoli correlati Leggi anche: Salto con gli sci: a Oslo succede di tutto. Vince Deschwanden, Domen Prevc fuori nella prima serie! Salto con gli sci: Ito e Maruyama davanti a Oslo, passano Sieff e ZanitzerDoppietta giapponese nella qualificazione della gara femminile dal trampolino normale di Oslo. Tutti gli aggiornamenti su Oslo sci Deschwanden trionfa Ortner... Temi più discussi: Salto con gli sci: a Oslo succede di tutto. Vince Deschwanden, Domen Prevc fuori nella prima serie!; Nika Prevc trionfa, Domen si lecca le ferite a Oslo-Holmenkollen nella gara vinta da Gregor Deschwanden; La prima vittoria di Deschwanden arriva sul mitico Holmenkollen; Salto con gli sci - Coppa del Mondo: Gregor Deschwanden vince a sorpresa sul Large Hill HS134 di Lillehammer, fuori nel primo round gli italiani. Nika Prevc trionfa, Domen si lecca le ferite a Oslo-Holmenkollen nella gara vinta da Gregor DeschwandenIn Gara-1 nel sabato di Oslo-Holmenkollen (Nor), tra nebbia e condizioni di vento complicate trionfano Nika Prevc in campo femminile e lo svizzero Gregor Deschwanden, al ... neveitalia.it Salto con gli sci: a Oslo succede di tutto. Vince Deschwanden, Domen Prevc fuori nella prima serie!Non è che succede qualcosa a Oslo: succede letteralmente di tutto. E già dal vincitore si capisce che è una giornata speciale sul trampolino della ... oasport.it In Gara-1 nel sabato di Oslo-Holmenkollen (Nor), tra nebbia e condizioni di vento complicate, trionfano Nika Prevc in campo femminile e lo svizzero Gregor Deschwanden, al primo successo in carriera in Coppa del Mondo, che vince la gara maschile davanti a facebook SEMPRE A TUTTA Si chiude a Oslo l’ultima 50 km della carriera di Pellegrino. Chicco non molla mai e, grazie agli sprint intermedi, consolida il terzo posto nella generale di Coppa del Mondo! La stagione dello sci di fondo finirà il prossimo weekend ne x.com