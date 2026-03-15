Oslo | Lamparter trionfa Bortolas sorprende con il 14° posto

A Oslo, sul trampolino di Holmenkollen, Johannes Lamparter ha concluso la stagione 2025-2026 con una vittoria nella combinata nordica. Bortolas si è piazzato al 14° posto, sorprendendo gli osservatori con la sua performance. La competizione si è svolta oggi, attirando l’attenzione degli appassionati di sport invernali e chiudendo un ciclo di eventi importanti nel circuito mondiale.

Oggi a Oslo, sul leggendario trampolino di Holmenkollen, Johannes Lamparter ha chiuso la stagione 2025-2026 con una vittoria schiacciante nella combinata nordica. L’atleta austriaco si è imposto nella Gundersen individuale, l’ultimo atto della Coppa del Mondo, battendo i fratelli norvegesi Oftebro e portando il suo totale a 23 vittorie nel circuito maggiore. Il trionfo arriva in un momento di commozione generale: per molti protagonisti internazionali, tra cui l’azzurro Alessandro Pittin, questa gara segna l’addio definitivo all’agonismo dopo una carriera da record, includendo sei partecipazioni olimpiche. Mentre il podio vede anche la presenza dei dominatori delle recenti Olimpiadi, il fronte italiano registra un risultato storico con Iacopo Bortolas che raggiunge il 14° posto, migliorando nettamente le sue prestazioni passate. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Oslo: Lamparter trionfa, Bortolas sorprende con il 14° posto Articoli correlati Combinata nordica, Lamparter vince a Oslo davanti ai fratelli Oftebro. Si ritira Pittin, exploit di BortolasJohannes Lamparter chiude in bellezza la stagione e si impone nella Gundersen individuale di Oslo, valevole come ultimo atto della Coppa del Mondo... Leggi anche: Combinata nordica: Johannes Lamparter domina il PCR di Oslo. Italiani lontani Tutti gli aggiornamenti su Oslo Lamparter trionfa Bortolas... Combinata nordica, Lamparter vince a Oslo davanti ai fratelli Oftebro. Si ritira Pittin, exploit di BortolasJohannes Lamparter chiude in bellezza la stagione e si impone nella Gundersen individuale di Oslo, valevole come ultimo atto della Coppa del Mondo ... oasport.it Lamparter trionfa nell'ultima tappa di Coppa del MondoJohannes Lamparter conclude la stagione con una vittoria nella Gundersen individuale di Oslo, ultimo atto della Coppa del Mondo di combinata nordica. L’austriaco, già vincitore della Sfera di Cristall ... it.blastingnews.com