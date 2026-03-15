Oscars – La notte in diretta | lo speciale su Rai 1 condotto da Alberto Matano

Su Rai 1, tra il 15 e il 16 marzo 2026, andrà in onda lo speciale “Oscars – La notte in diretta” condotto da Alberto Matano. La trasmissione coprirà la cerimonia di premiazione degli Oscar 2026, offrendo aggiornamenti in tempo reale e approfondimenti sulla serata. Lo show sarà trasmesso durante tutta la notte, collegandosi direttamente dalla sede della manifestazione.

Questa notte, tra il 15 e 16 marzo 2026, Rai 1 seguirà la cerimonia di premiazione degli Oscar 2026 con lo speciale Oscars – La notte in diretta, condotto da Alberto Matano. Una lunga diretta notturna per seguire la consegna dei premi del cinema più prestigiosi al mondo. Ecco tutte le informazioni. Dagli studi Rai di Via Teulada, Alberto Matano seguirà l’evento, insieme a giornalisti ed esperti cinematografici, commentando l’assegnazione delle ambite statuette e i momenti più importanti della serata, condotta, per la seconda volta, da Conan O’Brien. In collegamento dal Dolby Theatre di Los Angeles, l’inviato Mattia Carzaniga racconterà in tempo reale l’atmosfera della 98esima edizione dei prestigiosi premi, tra interviste dal red carpet e la tradizionale parata di star hollywoodiane. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Oscars – La notte in diretta: lo speciale su Rai 1 condotto da Alberto Matano Articoli correlati Oscars 2026, Alberto Matano guida la diretta dagli studi Rai 1La 98° edizione degli Academy Awards® torna in diretta su Rai1 con lo speciale “Oscars – La Notte in Diretta”, in onda domenica 15 marzo a partire... Notte degli Oscar 2026: dallo speciale su Rai1 con Alberto Matano a Youtube, dove vedere la cerimoniaLa notte degli Oscar 2026, tra il 15 e il 16 marzo, in diretta dal Dolby Theatre di Los Angeles, si potrà seguire anche dall'Italia. Approfondimenti e contenuti su Alberto Matano Temi più discussi: Alberto Matano conduce Oscars – La notte in diretta su Rai1; Oscar 2026 su Rai 1, Alberto Matano conduce Oscars – La notte in diretta: orario, ospiti e dove vederlo; La notte degli Oscar su Rai1: la diretta dell'evento con Alberto Matano. Ospiti e inviati, chi ci sarà; Notte degli Oscar 2026, dove vedere in diretta la cerimonia di premiazione. Oscars - La notte in diretta su Rai 1: conduce Alberto MatanoDagli studi di Via Teulada, il commento alla 98ª edizione degli Academy Awards insieme a ospiti e protagonisti del mondo del cinema e del giornalismo: i dettagli ... corrieredellosport.it Oscar 2026 Alberto Matano conduce la cerimonia Rai1 ospiti e orarioNotte degli Oscar 2026 in diretta su Rai 1 con Alberto Matano La notte degli Academy Awards arriva in chiaro su Rai 1, oggi, domenica 15 marzo, dalle ... assodigitale.it «Oscars - La notte in diretta»: così Alberto Matano annuncia la lunga diretta su Rai 1 che seguirà passo passo la cerimonia degli Oscar 2026. Cinefili e appassionati hanno già messo in fresco i popcorn: tra il 15 e il 16 marzo torna la notte più attesa per chi am facebook Stasera, dalle 23:30, Alberto Matano seguirà gli #Oscars2026 con #LaNotteInDiretta su Rai 1. Ospiti Francesca Lo Schiavo, Giovanna Botteri, Melissa Greta Marchetto, Paola Jacobbi, Stefano Della Casa e Federico Pontiggia. Mattia Carzaniga in collegament x.com