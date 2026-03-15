In attesa della cerimonia degli Oscar n.98 al Dolby Theatre di Los Angeles, si fa largo una selezione dei beauty look più iconici di sempre. Dal rouge a labbra intense ai capelli spettinati, vengono rivisti i look che hanno segnato le edizioni passate della premiazione. Sono stati scelti alcuni dei momenti più memorabili in cui stile e creatività si sono incontrati sul red carpet.

In attesa della cerimonia degli Oscar n.98 in diretta dal Dolby Theatre di Los Angeles, abbiamo assegnato le statuette dorate alle acconciature e ai make-up delle celeb che in tutte le edizioni, da quelle del passato alle ultime, si sono distinte per averci fatto esclamare e sospirare all'unanimità +++dropcap Squilli di trombe e rulli di tamburo: lo sfavillante show hollywoodiano, il più importante evento di premiazione cinematografica a livello planetario, gli Oscar naturalmente, sta per tornare. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Oscar: i beauty look più belli di sempre, anno dopo anno

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