Oscar | i beauty look più belli di sempre anno dopo anno

Da vanityfair.it 15 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In attesa della cerimonia degli Oscar n.98 al Dolby Theatre di Los Angeles, si fa largo una selezione dei beauty look più iconici di sempre. Dal rouge a labbra intense ai capelli spettinati, vengono rivisti i look che hanno segnato le edizioni passate della premiazione. Sono stati scelti alcuni dei momenti più memorabili in cui stile e creatività si sono incontrati sul red carpet.

In attesa della cerimonia degli Oscar n.98 in diretta dal Dolby Theatre di Los Angeles, abbiamo assegnato le statuette dorate alle acconciature e ai make-up delle celeb che in tutte le edizioni, da quelle del passato alle ultime, si sono distinte per averci fatto esclamare e sospirare all'unanimità +++dropcap Squilli di trombe e rulli di tamburo: lo sfavillante show hollywoodiano, il più importante evento di premiazione cinematografica a livello planetario, gli Oscar naturalmente, sta per tornare. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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