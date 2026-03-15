La 98ª edizione degli Academy Awards si terrà domenica sera al Dolby Theatre di Hollywood, con circa 800 riflettori pronti a illuminare la serata. Sono stati circa otto mesi di preparativi per l’evento, che coinvolge numerosi professionisti del settore. La cerimonia vedrà protagonisti attori, registi e produttori, pronti a ricevere i riconoscimenti più ambiti dell’industria cinematografica.

La notte delle stelle degli Academy Awards si prepara a Hollywood per la 98ª edizione, con il Dolby Theatre che ospiterà l’evento domenica sera. Mentre le celebrazioni sono ancora in fase di allestimento finale, centinaia di lavoratori stanno completando i dettagli tecnici e scenografici necessari per lo spettacolo. A poche ore dall’inizio della cerimonia, ogni metro del percorso rosso e ogni angolo del teatro viene controllato minuziosamente per garantire un’esperienza perfetta. L’architettura invisibile dietro al tappeto rosso. La trasformazione dell’area circostante inizia ben prima della data ufficiale, bloccando il traffico su Hollywood Boulevard una settimana prima della scadenza. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Oscar: 800 riflettori e 8 mesi di lavoro per la notte

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