Oscar 2026 tutti i candidati | le nomination dei film categoria per categoria

Questa notte si tiene la cerimonia degli Oscar 2026, alla 98esima edizione, con le nomination annunciate per ogni categoria. Sono stati selezionati diversi film, che competono per i riconoscimenti principali. La serata si svolge tra il 15 e il 16 marzo 2026, con pubblico e addetti ai lavori pronti a seguire l’evento. I film candidati sono stati annunciati nelle settimane precedenti.

Quali sono i film candidati agli Oscar 2026? La cerimonia, giunta alla 98esima edizione, va in scena questa notte, tra il 15 e il 16 marzo 2026. L’inizio è previsto intorno alle 2 italiane. Alla conduzione troviamo Conan O’Brien. Sarà possibile seguire la cerimonia di premiazione su Rai 1, con lo speciale condotto da Alberto Matano. Sono 24 le categorie previste quest’anno, compresa la nuova dedicata al miglior casting. Vediamo insieme tutti i candidati e le nomination per tutte le categorie. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Oscar 2026, tutti i candidati: le nomination dei film categoria per categoria Articoli correlati Oscar 2026, tutte le nomination: l’elenco completo, categoria per categoriaLos Angeles, 22 gennaio 2026 – La corsa agli Oscar entra nella fase che gli esseri umani chiamano “emozione” e che i server chiamano “picco di... Oscar 2026 – Tutte le candidature categoria per categoria. Attori, attrici, registi, film, cartoni e stranieriI vincitori saranno annunciati nella cerimonia di premiazione che si terrà il 15 marzo. Final OSCARS Predictions | Nominations | 2025/2026 Awards Season | ALL Categories (No Shorts) Una selezione di notizie su Oscar 2026 tutti i candidati le... Temi più discussi: Da Frankenstein a F1: tutti i film candidati agli Oscar 2026; Nomination Oscar 2026, tutti i film candidati e gli attori in corsa per la statuetta; Guida agli Oscar 2026: dove vedere tutti i film candidati; Oscar 2026, dove vedere tutti i film candidati. Oscar 2026, ecco tutti i vincitori della 98ª edizione [IN AGGIORNAMENTO]Questa notte arriva l'imperdibile appuntamento con gli attesissimi premi Oscar, giunti ormai alla loro 98ª edizione ... bestmovie.it OSCAR 2026 - Tutto sulla Cerimonia di Premiazione: i Candidati, la Diretta in TV e in streaming, le Star sul palcoIndice Dove vedere La Cerimonia degli Oscar 2026 in diretta tv in Italia? Chi presenta la cerimonia di premiazione degli Oscar 2026? Le tante star che consegneranno i premi Oscar quest'anno Tutti i ca ... comingsoon.it CAMPIONATO SAMMARINESE La sfida finisce 2-2. Il tecnico della Folgore, Oscar Lasagni, contesta pesantemente la direzione arbitrale: "Non all'altezza". Il servizio di Lorenzo Giardi facebook La notte degli Oscar 2026: film, attori e registi. Dove vedere lo show x.com