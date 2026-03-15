Oscar 2026 | scaletta presentatori ospiti e quando e dove vederli in Italia in diretta e in streaming

La cerimonia degli Oscar 2026 si terrà quest’anno e sarà trasmessa in diretta in Italia. La scaletta prevede presentatori, ospiti e numerosi momenti di spettacolo, con star di Hollywood attese sul palco. L’evento si svolgerà in una data specifica e sarà disponibile sia in televisione che in streaming, attirando l’interesse di un vasto pubblico internazionale.

La notte degli Oscar 2026 torna a essere uno degli appuntamenti televisivi più attesi dell’anno. Tra star di Hollywood, premi al miglior cinema internazionale e numeri musicali spettacolari, la cerimonia degli Academy Awards continua a catalizzare l’attenzione del pubblico di tutto il mondo. E anche nel 2026 la serata promette uno show ricco di ospiti, momenti celebrativi e performance live pensate per raccontare il meglio della stagione cinematografica. La 98ª edizione degli Academy Awards di Los Angeles sarà trasmessa in diretta in decine di Paesi. In Italia, come da tradizione recente, la cerimonia sarà accessibile in chiaro e in streaming. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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