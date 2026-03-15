L’attore non potrà partecipare alla cerimonia degli Oscar 2026, che si terrà domenica 15 marzo al Dolby Theatre di Los Angeles. La 98esima edizione degli Academy Awards si svolgerà come previsto, ma il divieto di ingresso impedisce all’attore di essere presente alla serata. La manifestazione si svolgerà normalmente, con le premiazioni e gli interventi previsti.

La 98esima edizione degli Academy Awards si svolgerà nella notte di domenica 15 marzo 2026 al Dolby Theatre di Los Angeles. L’attore palestinese Motaz Malhees, protagonista del film candidato La voce di Hind Rajab, non potrà partecipare alla cerimonia a causa del divieto di ingresso negli Stati Uniti legato alla sua nazionalità. Malhees ha confermato la situazione tramite un messaggio sui social network, spiegando che il blocco riguarda il suo passaporto e non il valore della sua opera cinematografica. Il regista e l’intero cast del film vincitore del Leone d’Argento a Venezia vedranno riconosciuti i meriti artistici, ma saranno assenti fisicamente dalla sala dove si assegna il premio per il miglior film internazionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Oscar 2026: il divieto di ingresso blocca l’attore

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