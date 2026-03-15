La cerimonia degli Oscar 2026 si avvicina e il famoso chef Wolfgang Puck è incaricato di curare il reparto culinario. Durante l’evento saranno serviti circa 70 piatti diversi e verranno distribuiti circa 200.000 premi in cioccolato ai vincitori. L’organizzazione ha annunciato il coinvolgimento di Puck nella preparazione del menu e nella gestione della distribuzione dei premi.

La cerimonia degli Oscar 2026 si sta per svolgere, e il palcoscenico culinario che attende i vincitori è gestito dallo chef Wolfgang Puck. Oltre settanta piatti formeranno il menu della cena di gala nella Ray Dolby Ballroom, preparati da un esercito di oltre quattrocento addetti alla ristorazione. I dati sono impressionanti: seicento pizze, tremila agnolotti ai carciofi e duecentomila mini Oscar in cioccolato saranno serviti a circa millecinquecento ospiti. Nessuno spreco sarà tollerato: gli avanzi verranno raccolti e consegnati all’organizzazione dello Skid Row per aiutare chi vive senza tetto. L’Esercito del Gusto: Logistica e Numeri. Non si tratta di una semplice cena, ma di un’operazione logistica complessa che richiede una mobilitazione massiccia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Oscar 2026: 70 piatti, 200.000 premi in cioccolato

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