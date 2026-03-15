Oroscopo della Settimana probabilmente inutile Dal 16 al 22 marzo – Le stelle osservano noi commentiamo

Dal 16 al 22 marzo, quest'oggi vi proponiamo l'oroscopo settimanale, un appuntamento consueto che raccoglie le previsioni basate sull'interpretazione delle stelle. Come ogni volta, ci siamo affidati a questa tradizione per condividere possibili tendenze, anche se le stelle restano a grande distanza e non forniscono dettagli concreti. La settimana si presenta con indicazioni generiche, senza conferme precise.

Anche questa settimana abbiamo consultato le stelle per capire cosa vi aspetta. Loro, come sempre, sono rimaste a milioni di chilometri di distanza e non hanno fornito spiegazioni. Ma non preoccupatevi: abbiamo comunque interpretato ogni scintillio cosmico con l’accuratezza di chi legge l’oroscopo mentre aspetta il caffè al bar. Se le previsioni si avvereranno, sarà grazie all’armonia dell’universo. Se non succederà nulla, probabilmente è perché avete letto l’oroscopo sbagliato, siete nati sotto un ascendente complicato oppure perché le stelle stanno attraversando una fase di “lasciateci stare”. Cominciamo. Ariete. (21 marzo – 19 aprile). Questa settimana partite carichi, determinati e pronti a cambiare tutto. 🔗 Leggi su Lortica.it

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