Oristano | +30% pacchi la rete logistica invade la Sardegna

A Oristano, nel corso dell'ultimo anno, è stato osservato un aumento del 30% nei pacchi consegnati, con la rete logistica che si sta espandendo rapidamente in tutta la Sardegna. La crescita delle consegne ha portato a una maggiore attività nei centri di distribuzione e a un aumento delle operazioni di consegna nella provincia. La tendenza si riflette nell’intera regione, dove si registrano cambiamenti nel settore logistico.

La provincia di Oristano registra un incremento del 30% nei pacchi consegnati nell’ultimo anno, guidando una trasformazione digitale profonda. Questa crescita si inserisce in un contesto nazionale dove i pagamenti digitali hanno superato il contante nel 2024, raggiungendo il 43% dei consumi totali. L’espansione dell’e-commerce locale non è solo un numero statistico, ma il risultato di una rete logistica potenziata che tocca ogni angolo della Sardegna interna. La flotta operativa conta circa 60 mezzi e copre territori vasti attraverso centri strategici a Terralba e Fordongianus. I cittadini oristanesi accedono ai servizi postali non solo tramite gli 83 uffici tradizionali, ma anche grazie a 70 punti di ritiro sparsi tra bar, tabaccherie e distributori di carburante IP. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Oristano: +30% pacchi, la rete logistica invade la Sardegna Articoli correlati Leggi anche: Droni, pacchi anonimi, parenti: così la droga invade le carceri dell'Umbria Maltempo Sardegna, a Cala Gonone la mareggiata invade le stradeLa protezione civile regionale ha prorogato per altre 24 ore in Sardegna l’allerta meteo rossa per venti, pioggia e mareggiate. Una selezione di notizie su Oristano 30 pacchi la rete logistica... Temi più discussi: Benvenuti a casa Morandi: la commedia di Marianna e Marco Morandi in tournée nei teatri della Sardegna; Oristano sempre più e-commerce: +30% di pacchi consegnati nell’ultimo anno; Entra in una casa e aggredisce un bambino. Fermato dopo la fuga. Oristano sempre più e-commerce: +30% di pacchi consegnati nell’ultimo annoSempre più pacchi arrivano nelle case della provincia di Oristano. Nell’ultimo anno i portalettere di Poste Italiane hanno consegnato il 30% di pacchi in più rispetto all’anno precedente, contribuendo ... linkoristano.it Oristano, cresce in provincia il numero dei pacchi consegnati dai portalettereSì, molte persone apprezzano il servizio di consegna a domicilio tramite posta, in particolare quando si tratta di acquisti online. In provincia di Oristano cresce ancora il numero dei pacchi ... unionesarda.it Oristano, Marcello Serra nuovo segretario generale della First Cisl x.com Aveva ordinato la droga online. E quando il pacco è arrivato al punto di ritiro, oltre al destinatario c’era anche la Guardia di finanza #Oristano facebook