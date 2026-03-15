Oristano | +30% pacchi la rete logistica invade la Sardegna

Da ameve.eu 15 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Oristano, nel corso dell'ultimo anno, è stato osservato un aumento del 30% nei pacchi consegnati, con la rete logistica che si sta espandendo rapidamente in tutta la Sardegna. La crescita delle consegne ha portato a una maggiore attività nei centri di distribuzione e a un aumento delle operazioni di consegna nella provincia. La tendenza si riflette nell’intera regione, dove si registrano cambiamenti nel settore logistico.

La provincia di Oristano registra un incremento del 30% nei pacchi consegnati nell’ultimo anno, guidando una trasformazione digitale profonda. Questa crescita si inserisce in un contesto nazionale dove i pagamenti digitali hanno superato il contante nel 2024, raggiungendo il 43% dei consumi totali. L’espansione dell’e-commerce locale non è solo un numero statistico, ma il risultato di una rete logistica potenziata che tocca ogni angolo della Sardegna interna. La flotta operativa conta circa 60 mezzi e copre territori vasti attraverso centri strategici a Terralba e Fordongianus. I cittadini oristanesi accedono ai servizi postali non solo tramite gli 83 uffici tradizionali, ma anche grazie a 70 punti di ritiro sparsi tra bar, tabaccherie e distributori di carburante IP. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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