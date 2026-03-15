Orgoglio Pisa | la vecchia guardia piega il Cagliari

Il Pisa ha battuto il Cagliari all’Arena, segnando una vittoria importante dopo quattro mesi di risultati altalenanti. La partita si è conclusa con la squadra di casa che ha avuto la meglio sulla formazione ospite, culminando in un successo che rinnova la fiducia dei tifosi. La gara è stata caratterizzata da un equilibrio iniziale, poi rotto da un episodio determinante.

Pisa, 15 marzo 2026 – Finalmente è primavera all’Arena. Dopo quattro mesi di gioie strozzate e lacrime sportive, il Pisa torna alla vittoria. E allora canta Pisa perché anche se la salvezza (intesa come categoria) resta matematicamente lontana, i nerazzurri salvano l’orgoglio. A domare il Cagliari ci pensa la vecchia guardia: Moreo e Caracciolo (doppietta) sono le firme illustri del primo successo di questo 2026. Hiljemark cambia le carte in tavola. La vera novità è il ritorno di Tramoni al fianco di Moreo e dietro Durosinmi, la cui partita dura meno di mezz’ora. In difesa c’è Canestrelli dopo due partite in cui non era partito titolare. Nicolas vince il ballottaggio in porta con Semper. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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