Orgoglio Pisa | la vecchia guardia piega il Cagliari E’ la seconda vittoria in campionato

Il Pisa ha battuto il Cagliari, conquistando la sua seconda vittoria in campionato. La partita si è disputata all’Arena il 15 marzo 2026, segnando il ritorno al successo per la squadra toscana dopo quattro mesi di risultati negativi. La vittoria è arrivata grazie alla prestazione della vecchia guardia del club, che ha superato gli avversari in una sfida combattuta.

Pisa, 15 marzo 2026 – Finalmente è primavera all’Arena. Dopo quattro mesi di gioie strozzate e lacrime sportive, il Pisa torna alla vittoria. E allora canta Pisa perché anche se la salvezza (intesa come categoria) resta matematicamente lontana, i nerazzurri salvano l’orgoglio. A domare il Cagliari ci pensa la vecchia guardia: Moreo e Caracciolo (doppietta) sono le firme illustri del primo successo di questo 2026. Hiljemark cambia le carte in tavola. La vera novità è il ritorno di Tramoni al fianco di Moreo e dietro Durosinmi, la cui partita dura meno di mezz’ora. In difesa c’è Canestrelli dopo due partite in cui non era partito titolare. Nicolas vince il ballottaggio in porta con Semper. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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