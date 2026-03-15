Il giornalista Franco Ordine ha commentato la partita tra Lazio e Milan, evidenziando che Rabiot è l’unico giocatore a influenzare il risultato. Ha sottolineato l’assenza del centrocampista e ha parlato della situazione dell’attacco e di Allegri. La partita si gioca questa sera, con l’attenzione puntata sui cambiamenti in formazione e sulle scelte tecniche.

"Allegri e il Milan non avanzano di un solo centimetro. Al pomeriggio, mentre l'Inter si fa raggiungere dall'Atalanta, sono sotto la pioggia ad allenarsi prima di volare a Roma". Il giornalista Franco Ordine ha parlato di Lazio-Milan e in particolare dei temi della conferenza di Allegri. Ecco gli estratti da 'Il Giornale'. LEGGI ANCHE: Fofana: giocatore rivoluzionato da quando è al Milan. Parlano gli assist. Il compito contro la Lazio>>> "Il punto fermo è un altro però: e cioè dove guardano Allegri e il Milan. Per dirla brutalmente, Max liquida ogni vaga illusione di rimonta con un ragionamento matematico". Ordine fa riferimento alle parole di Allegri sulla corsa Scudetto (leggi qui). 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Ordine: “Rabiot l’unico che fa pendere la bilancia. Allegri liquida …”

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#nocerasuperiore Ovviamente tutto e' rientrato. Ma dare l'ordine di sequestrare uno striscione, privo dii offese politiche o personali, è stata una forzatura. Stessa cosa per l'identificazione. Ricordo a me stesso che qualche anno fa io e Tonia Lanzetta fummo ide facebook

Angolo Tattico di #Inter- #Atalanta - #Zalewski segue #Zielinski, #Ederson mette ordine e qualità: le chiavi x.com