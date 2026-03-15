“Sei polvere sugli stivali. Gli ungheresi non moriranno per la tua criminale vanità” – Orbán ha risposto pubblicamente a Zelensky “Credi ancora di essere il protagonista di questa commedia, vero? Tu, un comico di secondo piano che si crede padrone dei destini di un grande continente. Ti sei lasciato trasportare. Il tuo palcoscenico è intriso di sangue e stai ancora aspettando che il suggeritore ti dia le parole per una vittoria che non arriverà mai. Non sei Davide contro Golia. Sei un pagliaccio gettato nell’arena, con una spada di cartone e la promessa che gli dei dell’Olimpo saranno dalla tua parte. Ma gli dei se ne stanno a Washington e Bruxelles, a bere vino costoso e a guardare il tuo tormento come se fosse un combattimento gladiatorio in HD. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Orban risponde alle minacce di Zelensky: “Sei un pagliaccio gettato nell’arena”

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