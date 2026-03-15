L’esercito statunitense ha richiesto al Pentagono ulteriori risorse per sostenere un impegno bellico di circa 100 giorni, contrariamente alle previsioni iniziali di 4-6 settimane. Il Dipartimento alla Difesa dovrà allocare decine di miliardi di dollari in più, un incremento rispetto alle somme precedentemente pianificate. La richiesta riflette una necessità di risorse più ampia rispetto alle stime iniziali per proseguire le operazioni militari in corso.

Dateci le «risorse» per far fronte a 100 giorni di guerra. È la richiesta che il Centcom, il Comando centrale delle forze armate americane, con sede in Florida e competenza sull’intera regione del Medio Oriente, ha inviato nei giorni scorsi al Pentagono. I generali che stanno gestendo l’operazione «Epic Fury» chiedono più soldati, più mezzi, più equipaggiamenti. Ciò significa che il Dipartimento alla Difesa dovrà stanziare altre decine di miliardi di dollari che andranno ad aggiungersi agli 11,3 spesi soltanto nei primi sei giorni di guerra. È un dato che sembra offrire una pista nella confusione permanente creata dagli annunci contraddittori di Donald Trump. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Ora l'esercito Usa chiede al Pentagono risorse per stare in guerra 100 giorni (e non le 4-6 settimane annunciate): ecco perché

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