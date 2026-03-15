I ricercatori dell’Università di Princeton hanno sviluppato OpenClaw-RL, un sistema che utilizza le risposte degli utenti come segnali per l’addestramento di modelli di intelligenza artificiale. Ogni interazione viene raccolta e analizzata per migliorare le capacità di apprendimento automatico, rendendo possibile un aggiornamento continuo dei sistemi coinvolti. La piattaforma mira a integrare risposte umane in modo diretto nel processo di addestramento.

I ricercatori dell’Università di Princeton hanno lanciato OpenClaw-RL, un sistema che trasforma ogni risposta in segnale di addestramento. Domenica 15 Marzo 2026, alle 12:10, questa tecnologia è già operativa e disponibile su GitHub. Il framework converte conversazioni personali, comandi da terminale e chiamate a strumenti in dati vivi per l’apprendimento automatico. Non serve più un modello insegnante separato né dati raccolti preventivamente. Ogni interazione diventa materiale didattico immediato. Dopo poche dozzine di scambi, gli agenti AI smettono di usare frasi artificiali e producono linguaggio naturale. Il codice sorgente è pubblico e pronto per essere utilizzato immediatamente. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - OpenClaw-RL: ogni risposta diventa addestramento in tempo

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