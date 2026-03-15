Online il Portale della Famiglia e della Genitorialità INPS | in un unico spazio 40 prestazioni e 300 servizi pubblici

Dal 17 febbraio è disponibile online il Portale della Famiglia e della Genitorialità dell’INPS, un ambiente digitale che racchiude in un unico spazio 40 prestazioni e oltre 300 servizi pubblici rivolti a famiglie e genitori. Il portale consente di accedere facilmente a diverse funzioni e informazioni legate alle prestazioni sociali e alle pratiche amministrative. È possibile consultare le varie sezioni e richiedere servizi direttamente tramite il sito.

Dal 17 febbraio è attivo il nuovo Portale della Famiglia e della Genitorialità dell’INPS, uno spazio digitale unico che riunisce servizi e prestazioni dedicati ai nuclei familiari e ai genitori. Il portale, presentato dall’Istituto nella propria scheda informativa, punta a semplificare l’accesso alle misure di sostegno attraverso una piattaforma consultabile sia da web sia da app. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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