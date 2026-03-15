One man Amlet | un amleto contemporaneo al Kinò Campus

Sabato 21 marzo alle ore 21, il Kinò Campus di San Cesario sul Panaro ospiterà “One Man Amlet”, uno spettacolo scritto, diretto e interpretato da Jacopo Cavallaro, prodotto da Jamà di Roma e Catania. La performance sarà un’interpretazione contemporanea di Amleto, caratterizzata da toni ironici, grotteschi e molto umani, offrendo una versione diversa rispetto alle rappresentazioni tradizionali.

Un Amleto come non lo avete mai visto: ironico, grottesco e profondamente umano.Sabato 21 marzo alle ore 21, il Kinò Campus di San Cesario sul Panaro (Via Piave 3) ospita “ONE MAN AMLET”, spettacolo scritto, diretto e interpretato da Jacopo Cavallaro, produzione Jamà (RomaCatania).Lo spettacolo propone una rilettura contemporanea del celebre principe danese di Shakespeare, trasformando la tragedia in un viaggio psicologico che parla direttamente al pubblico di oggi. In scena un solo attore attraversa i personaggi, i dubbi e le contraddizioni del capolavoro shakespeariano, alternando momenti drammatici a spunti ironici e grotteschi.Questo... 🔗 Leggi su Bolognatoday.it Articoli correlati Echoes & memories: al Kinò Campus un viaggio musicale tra opera, musical e colonne sonoreSabato 7 marzo alle ore 21 il Kinò Campus di San Cesario sul Panaro ospita Echoes & Memories, uno spettacolo per voce e pianoforte che attraversa... Leggi anche: Amleto in cucina: Shakespeare ride al Teatro Roma