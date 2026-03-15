I Democratici hanno conquistato 28 seggi in più rispetto ai Repubblicani, secondo i risultati delle elezioni recenti. La vittoria ha portato a una significativa variazione nella composizione delle camere legislative negli Stati Uniti. Questa tendenza è stata accompagnata da una forte affluenza alle urne e da un’intensa partecipazione degli elettori. I risultati sono stati annunciati ufficialmente dalle autorità elettorali nazionali.

Una marea blu sta già lambendo le coste degli Stati Uniti, segnando un’inversione di tendenza preoccupante per il Partito Repubblicano. I democratici hanno conquistato 28 seggi nelle legislature statali negli ultimi quattordici mesi, minacciando la maggioranza della Camera e del Senato alle prossime elezioni intermedie. La vittoria democratica si è verificata anche in stati storicamente repubblicani come Texas, Arkansas e Mississippi, con margini che destano allarme tra i leader del GOP. L’affluenza elettorale bassa dei votanti repubblicani rappresenta oggi la principale vulnerabilità del partito al potere, costringendo l’amministrazione a cercare strategie di mobilitazione d’emergenza. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Onda blu: i democratici strappano 28 seggi ai repubblicani

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