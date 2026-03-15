Omega 3 | in quali cibi trovarli se si è vegetariani

Gli Omega 3 sono acidi grassi essenziali che il nostro corpo non produce da solo e si trovano principalmente nel pesce. Chi segue una dieta vegetariana può trovare queste sostanze in alimenti come semi di lino, noci e olio di semi di canapa. Sono importanti per il benessere generale e vengono spesso associati a benefici per il cuore e la funzione cerebrale.

Gli acidi grassi omega-3 sono fondamentali per l’organismo, poiché migliorano la salute del cuore e aiutano a regolare l’infiammazione. In particolare, gli omega-3 contribuiscono a migliorare il flusso sanguigno favorendo la dilatazione dei vasi sanguigni, inoltre contribuiscono ad abbassare la pressione e il colesterolo. Esistono tre principali tipi di omega-3: l’EPA (acido eicosapentaenoico), il DHA (acido docosaesaenoico) e l’ALA (acido alfa-linolenico). I primi due si trovano soprattutto negli alimenti marini, mentre l’ALA si trova nei cibi di origine vegetale. Per chi è vegetariano e quindi non mangia pesce (la fonte principale di omega-3) è infatti fondamentale assumere alimenti vegetali ricchi di omega-3, fermo restando che – in caso di carenza – potrebbe essere necessaria anche un’integrazione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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