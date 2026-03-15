Un'operazione di abbattimento coinvolge tra le cinquanta e le sessanta piante, secondo il censimento condotto dall’unione montana. Queste piante sono state classificate come irrecuperabili, per via della loro condizione di secchezza o pericolosità. La decisione di intervenire riguarda esclusivamente piante che rappresentano un rischio o che non sono più in grado di sopravvivere.

"In base al censimento effettuato con l’unione montana, risultano 5060 fusti da abbattere. Si tratta di piante irrecuperabili, secche o pericolanti. L’incolumità pubblica è la priorità. Così abbiamo messo in campo un programma da realizzare nel tempo, in tutta sicurezza e senza allarmismi, un lavoro graduale di prevenzione che interesserà più zone della città, anche le periferie". A parlare è l’assessore all’ambiente di Tolentino Diego Aloisi, alla luce della determina del servizio di abbattimento controllato di alberi dichiarati pericolosi. La somma stanziata è di 48.678 euro. Si inizierà con due piante nel cortile del Bezzi. "Alcuni arbusti si trovano vicino ai binari delle ferrovie – prosegue l’assessore –, in zona cimitero e viale Vittorio Veneto, altri nei pressi di scuole, solo per fare alcuni esempi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Oltre 50 piante pericolanti da abbattere"

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