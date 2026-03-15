Olimpia Regium | salvezza fatta playoff ancora in gioco

Nel centro di Reggio Emilia, la partita tra Olimpia Regium e Real Fabrica si è conclusa con un pareggio 2-2. La sfida, valida per la Serie A2 Elite, ha visto entrambe le squadre lottare fino all’ultimo minuto, mantenendo aperte le possibilità di accesso ai playoff per Olimpia Regium. La gara ha mostrato equilibrio e intensità, senza un chiaro predominio da parte di nessuna delle due formazioni.

Nel cuore pulsante di Reggio Emilia, la partita tra Olimpia Regium e Real Fabrica si è conclusa con un pareggio sul 2-2 che segna una tappa cruciale nella Serie A2 Elite. Questo risultato permette ai granata di raggiungere la salvezza matematica, pur rimanendo al quinto posto in attesa delle ultime tre giornate per tentare l’accesso ai playoff. L’incontro ha i padroni di casa segnare due reti contro altrettante degli ospiti, con un andamento che riflette la tensione tipica di una stagione che si avvia verso il termine. La partita si è svolta nel contesto della quartultima giornata di campionato, dove ogni punto diventa determinante per le sorti finali delle squadre coinvolte. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Olimpia Regium: salvezza fatta, playoff ancora in gioco Articoli correlati Leggi anche: Olimpia Regium, mai così in alto: "Il segreto? C’è armonia tra tutti" Serie a2 elite. L’Atlante nella tana dell’Olimpia Regium. Appuntamento pieno di insidieL’Atlante vuol dare continuità dopo la vittoria contro Mestre, ma l’avversario odierno – l’Olimpia Regium – va a caccia del riscatto dopo la... Contenuti e approfondimenti su Olimpia Regium Temi più discussi: Serie A2 Elite, l’Olimpia Regium affronta alle 17 la capolista Padova; Olimpia Regium, la corsa playoff prosegue attraverso il 2-2 col Fabrica. Intanto salvezza matematica; Calcio a 5 - Il Resto del Carlino; Serie A2 Elite, l’Olimpia Regium affronta alle 17 la capolista Padova. Calcio a 5, Serie A2 Elite: l’Olimpia Regium sa solo vincere. VIDEOREGGIO EMILIA – Quarta vittoria consecutiva per l’Olimpia Regium Calcio a 5, che nel girone A di Serie A2 Elite ha sconfitto 5-2 in trasferta l’MGM 2000 Morbegno. Quello conquistato in provincia di So ... reggionline.com Olimpia Regium, l’ora del riscatto: Dobbiamo tornare a far puntiOlimpia Regium (7) a caccia di riscatto. Dopo tre stop consecutivi, la formazione granata (nella foto, Fation Halitjaha) ospita alle 17 nell’ottava giornata di A2 Elite i lombardi dell’Mgm 2000 (10), ... ilrestodelcarlino.it Serie A2 Elite, l’Olimpia Regium affronta alle 17 il Real Fabrica - https://www.zonacalciofaidate.it/p=620866 facebook