Oleggio Basket a Saronno una battaglia che vale il tris

L'Oleggio Basket ha ottenuto la terza vittoria consecutiva battendo la Robur Saronno 75-78 in trasferta. La partita si è svolta a Saronno, nella nona giornata di ritorno del campionato di serie B Interregionale. La sfida ha visto le due squadre contendersi il risultato fino all'ultimo minuto, con i punti decisivi nel finale.

Una battaglia che vale un fantastico tris. Vittoria, la terza in fila, per l'Oleggio Magic Basket a casa della Robur Saronno, 75-78, nella sfida che vale la nona giornata di ritorno del campionato di serie B Interregionale. Robur in campo con Pellegrini, Negri, Gualdi, Zimonjic e Presotto; Squali con Costaglione, Ceccato, Jovanovic, Restelli e Gulic. Che inizio per gli Squali (0-7) con la Robur che segna il primo canestro dopo tre minuti (3-7); Restelli ne infila quattro e con Youssef è 5-17; parziale di casa che vale con Molteni il 15-17 e ci pensa Youssef a rimettere le distanze. La prima sirena suona sul 17-21. Basili accorcia 19-21 e la sfida si fa punto a punto con qualche svista degli Squali che dopo essere stati raggiunti 26-27, con capitan Restelli si riportano sul 26-30. 🔗 Leggi su Novaratoday.it Articoli correlati Napoli-Lecce 2-1, Hojlund e Politano firmano la rimonta azzurra che vale il trisNapoli, 14 marzo 2026 - Il calcio e la relatività dei suoi pronostici: dopo 3' il Lecce sconfessa qualsiasi possibile timore reverenziale andando in... Roma, un tris che vale il podio: Cristante, N'Dicka e Pisilli stendono la Cremonese. Agganciato il Napoli, Juve a -4Una Roma determinata e concreta si aggiudica con autorità la sfida di Serie A contro la Cremonese , imponendosi per 3-0 all’Olimpico in una partita... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Oleggio Basket Temi più discussi: Oleggio Basket, Squali in campo a Saranno nel fine settimana; Oleggio Magic Basket, trasferta contro Saronno; Al PalaRonchi di Saronno festa per i 10 anni della Robur campione della Serie C Gold; Sansebasket battuta e sempre ultima: Oleggio vince 85-51. Serie B - Squali Oleggio, a Saronno una battaglia che vale il trisUna battaglia che vale un fantastico tris! Vittoria, la terza in fila, per l'Oleggio Magic Basket a casa della Robur Saronno, 75-78, nella sfida che vale la nona giornata di ritorno del ... pianetabasket.com Oleggio Basket, a Saronno una battaglia che vale il trisUna battaglia che vale un fantastico tris. Vittoria, la terza in fila, per l'Oleggio Magic Basket a casa della Robur Saronno, 75-78, nella sfida che vale la nona giornata di ritorno del campionato di ... novaratoday.it Doppio appuntamento casalingo per la Divisione Regionale! Stasera scende in campo al PalaBagnella la DR2 Paracchini Expo Ferplast VS OLEGGIO MAGIC BASKET Giovedì 12/03/26 - 21:00 Sabato sera sarà la volta della DR1 Autotrasporti Sacchi facebook