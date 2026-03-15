Oleggio Basket a Saronno una battaglia che vale il tris

Da novaratoday.it 15 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Oleggio Basket ha ottenuto la terza vittoria consecutiva battendo la Robur Saronno 75-78 in trasferta. La partita si è svolta a Saronno, nella nona giornata di ritorno del campionato di serie B Interregionale. La sfida ha visto le due squadre contendersi il risultato fino all'ultimo minuto, con i punti decisivi nel finale.

Una battaglia che vale un fantastico tris. Vittoria, la terza in fila, per l'Oleggio Magic Basket a casa della Robur Saronno, 75-78, nella sfida che vale la nona giornata di ritorno del campionato di serie B Interregionale. Robur in campo con Pellegrini, Negri, Gualdi, Zimonjic e Presotto; Squali con Costaglione, Ceccato, Jovanovic, Restelli e Gulic. Che inizio per gli Squali (0-7) con la Robur che segna il primo canestro dopo tre minuti (3-7); Restelli ne infila quattro e con Youssef è 5-17; parziale di casa che vale con Molteni il 15-17 e ci pensa Youssef a rimettere le distanze. La prima sirena suona sul 17-21. Basili accorcia 19-21 e la sfida si fa punto a punto con qualche svista degli Squali che dopo essere stati raggiunti 26-27, con capitan Restelli si riportano sul 26-30. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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