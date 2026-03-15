Obiettivo sicurezza | in 15 giorni 26 provvedimenti di espulsione

In due settimane, gli agenti della Polizia di Stato di Padova hanno adottato 26 provvedimenti di espulsione. L’attività, coordinata dal questore Marco Odorisio, si concentra sull’azione di tutela della sicurezza pubblica e sul rispetto delle norme. Le operazioni continuano senza interruzioni, con l’obiettivo di rafforzare il controllo sul territorio e intervenire prontamente in situazioni di possibile rischio.

Prosegue senza sosta l'attività degli agenti della Polizia di Stato della Questura di Padova sotto il coordinamento del questore Marco Odorisio tesa a garantire la sicurezza della collettività e il rispetto della legalità. In questo contesto nei primi 15 giorni del mese di marzo, sono stati adottati dal questore ed istruiti dall’ufficio Immigrazione 26 provvedimenti di espulsioni così ripartiti: 12 cittadini stranieri sono stati collocati e trattenuti presso i centri di permanenza per il rimpatrio (Cpr) di Gradisca d’Isonzo, Milano, Brindisi, Bari, Torino, Caltanisetta, Trapani e Potenza. Sono stati effettuati 3 rimpatri con... 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Articoli correlati

Cremona, immigrazione illegale: otto provvedimenti di espulsioneCremona, 20 febbraio 2026 – Intensa attività di contrasto all’immigrazione clandestina da parte della questura di Cremona.

Padova, soggetti socialmente pericolosi: 12 provvedimenti di espulsione in due settimaneSono dodici i provvedimenti di espulsione emessi in due settimane dalla questura di Padova.

Tutto quello che riguarda Obiettivo sicurezza

Temi più discussi: Il Motoraduno di Fossano diventa internazionale: obiettivo sicurezza; Puglia, obiettivo sicurezza e regolamentazione stabilimenti balneari; Sicurezza nei locali pubblici. L'incontro formativo di Ascom; Sicurezza lavoro: come funzionano i controlli medici.

Obiettivo sicurezza: in 15 giorni, 26 provvedimenti di espulsioneNella prima metà di marzo, su disposizione del questore di Padova, 12 cittadini sono stati collocati nei Cpr. Notificati 3 rimpatri, 4 provvedimenti con intimazione a lasciare il territorio entro i 30 ... padovaoggi.it

Obiettivo sicurezza in città . Serve un approccio condivisoUna bella partecipazione ha registrato l’appuntamento Un caffè per la città, nel ciclo di incontri dedicati a temi centrali per il futuro di Civitanova. Si è svolto nel bar La Romana, ed è stato ... ilrestodelcarlino.it

Obiettivo dell'amministrazione è garantire maggiore sicurezza facebook