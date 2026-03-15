Obiettivo sicurezza | in 15 giorni 26 provvedimenti di espulsione
In due settimane, gli agenti della Polizia di Stato di Padova hanno adottato 26 provvedimenti di espulsione. L’attività, coordinata dal questore Marco Odorisio, si concentra sull’azione di tutela della sicurezza pubblica e sul rispetto delle norme. Le operazioni continuano senza interruzioni, con l’obiettivo di rafforzare il controllo sul territorio e intervenire prontamente in situazioni di possibile rischio.
Prosegue senza sosta l'attività degli agenti della Polizia di Stato della Questura di Padova sotto il coordinamento del questore Marco Odorisio tesa a garantire la sicurezza della collettività e il rispetto della legalità. In questo contesto nei primi 15 giorni del mese di marzo, sono stati adottati dal questore ed istruiti dall’ufficio Immigrazione 26 provvedimenti di espulsioni così ripartiti: 12 cittadini stranieri sono stati collocati e trattenuti presso i centri di permanenza per il rimpatrio (Cpr) di Gradisca d’Isonzo, Milano, Brindisi, Bari, Torino, Caltanisetta, Trapani e Potenza. Sono stati effettuati 3 rimpatri con... 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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