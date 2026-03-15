A Cremona è stato installato un nuovo defibrillatore automatico esterno presso il Museo Diocesano. L’iniziativa è stata resa possibile grazie a una donazione del Lions Club Cremona Europea. La presenza del dispositivo mira a migliorare la sicurezza in uno dei luoghi culturali più importanti della città. L’installazione si aggiunge a interventi simili già realizzati sul territorio.

Il cuore di Cremona batte più sicuro grazie all’installazione di un nuovo defibrillatore automatico esterno donato dal Lions Club Cremona Europea al Museo Diocesano. L’evento si è svolto il 14 marzo, consolidando una rete di sicurezza che tocca direttamente la vita quotidiana dei cittadini e dei turisti che frequentano Piazza Duomo. Questa iniziativa non è un semplice atto di beneficenza isolato, ma rappresenta un tassello fondamentale per la protezione della salute pubblica in un’area ad alta densità pedonale. La presenza del dispositivo nel Museo Diocesano risponde a una necessità concreta: ridurre i tempi di intervento in caso di arresto cardiaco, dove ogni minuto perso riduce drasticamente le probabilità di sopravvivenza. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nuovo DAE a Cremona: il Museo Diocesano diventa presidio

Articoli correlati

Presentazione del libro: “Ripensare il museo. Il Museo Diocesano Tridentino, 1989-2021”Qual è il ruolo di un museo ecclesiastico in una società in continua trasformazione? Come può un museo della Chiesa diventare agente attivo di...

Laboratori didattici per bambini e ragazzi al Museo diocesano: ecco il programmaC'è Posta per Te, le pagelle: De Filippi 'forza' sciagurate a riprendersi l'ex (0), Del Piero smarchetta (4), Maria suocera da incubo (7) A febbraio...

Tutti gli aggiornamenti su Museo Diocesano

Temi più discussi: Lions Club Cremona Europea dona un nuovo DAE al Museo Diocesano; Con capitani coraggiosi Cremona va... in porto; Comunicato Stampa: CRV - Scomparso Antonio Maschio, Presidente Zaia: Cordoglio per protagonista dell’imprenditoria; Comunicato Stampa: Istituzione ambulatori che assistano persone che lamentano effetti avversi post vaccinazione.

Lions Club Cremona Europea dona un nuovo DAE al Museo DiocesanoUn gesto concreto che unisce solidarietà, sicurezza e amore per il territorio. Sabato 14 marzo, il Lions Club Cremona ... cremonaoggi.it

Cremona sempre più cardioprotetta: nuovo DAE al Museo DiocesanoUn gesto concreto di solidarietà e prevenzione nel cuore della città: il Lions Club Cremona Europea consegna un Defibrillatore Automatico Esterno, rafforzando la sicurezza del centro storico e promuov ... laprovinciacr.it

Al Museo Diocesano di Milano è aperta fino al 17 maggio una mostra che mette in comunicazione la «Crocifissione» di Hans Memling (1467-1470 circa) con le opere di quattro artisti contemporanei. Di Luisa Santinello facebook