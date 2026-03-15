Negli ultimi mesi, molti automobilisti europei hanno incontrato un nuovo cartello stradale blu con un rombo bianco al centro. Questa segnaletica insolita compare su alcune strade e ha suscitato curiosità tra chi la incontra durante i viaggi. La segnaletica è stata posizionata in specifiche zone, ma non sono ancora state fornite dettagli ufficiali sul suo significato o sulle aree di installazione.

Negli ultimi mesi molti automobilisti che viaggiano in Europa hanno notato una segnaletica stradale insolita: un cartello blu con un rombo bianco al centro. A prima vista può sembrare un simbolo poco chiaro, soprattutto perché non è ancora presente nel Codice della strada italiano. In realtà si tratta di un segnale che indica una corsia riservata a determinate categorie di veicoli e che potrebbe diffondersi sempre di più nei prossimi anni. Il nuovo cartello è stato introdotto in alcune città europee per incentivare il cosiddetto carpooling, ovvero la condivisione dell’auto tra più persone che percorrono lo stesso tragitto. L’obiettivo è ridurre il traffico e l’inquinamento, soprattutto nelle aree urbane più congestionate. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Nuovo cartello stradale con rombo bianco: cosa significa e su quali strade arriva

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