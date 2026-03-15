Nuova tecnologia può stampare in 3D i metalli più duri della terra

Una nuova tecnologia permette di stampare in 3D il carburo di tungsteno con legante al cobalto, noto come WC-Co, uno dei materiali più duri utilizzati nell’industria moderna. Questa innovazione apre nuove possibilità per la produzione di componenti resistenti e durevoli, sfruttando le potenzialità della stampa tridimensionale sui metalli più robusti. Il processo rappresenta un passo avanti nelle tecniche di lavorazione dei materiali avanzati.

Il carburo di tungsteno con legante al cobalto, noto come WC-Co, è uno dei materiali più duri utilizzati nell’industria moderna. La sua resistenza all’usura lo rende ideale per utensili da taglio, componenti meccanici e applicazioni nel settore delle costruzioni. Tuttavia proprio questa straordinaria durezza rende il materiale estremamente difficile da lavorare e produrre. I metodi di produzione tradizionali richiedono grandi quantità di materie prime costose e spesso generano una notevole quantità di scarti. Per questo motivo i ricercatori stanno cercando soluzioni più efficienti che permettano di ottenere lo stesso livello di prestazioni riducendo costi e sprechi. 🔗 Leggi su Billipop.com

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