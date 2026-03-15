Nuova Coppa Pianisti | 37 edizioni Schubert e Prokofiev

Oggi alle 18:00 nel ridotto del teatro La Nuova Fenice di Osimo si terrà un concerto del duo composto da Roberto Pasquini al flauto e Michele Sampaolesi al pianoforte. La performance fa parte della nuova edizione della Coppa Pianisti, che quest’anno arriva alla sua 37ª edizione e include brani di Schubert e Prokofiev.

Il duo formato da Roberto Pasquini al flauto e Michele Sampaolesi al pianoforte si esibirà oggi pomeriggio, alle 18:00, nel ridotto del teatro La Nuova Fenice a Osimo. L’appuntamento rientra nella 16esima edizione della manifestazione intitolata Nuova coppa pianisti, un evento che trasforma una competizione in una vetrina internazionale per i giovani talenti. La direzione artistica è affidata ai maestri Gianluca Luisi e Sampaolesi, con un programma musicale che include opere di Schubert e Prokofiev. Questa iniziativa non si limita a una semplice gara, ma rappresenta un’evoluzione verso una rassegna di alto livello artistico. Il concorso, nato come erede della storica Coppa Pianisti d’Italia, conta già 37 edizioni dal lontano 1968. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Nuova Coppa Pianisti: 37 edizioni, Schubert e Prokofiev Articoli correlati Nasce Altavilla Edizioni: la nuova "Città Alta" della cultura inaugura con poesia e narrativa illustrataSanremo, le pagelle delle canzoni: sorpresa Maria Antonietta e Colombre (8), Ermal Meta canta la guerra (7), Elettra ripetitiva (5) Dal Terebinto... Leggi anche: Sci alpino, vittoria numero 27 in Coppa del Mondo per Sofia Goggia. Brignone è a quota 37