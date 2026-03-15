Nuova auto medica per l' Ausl | la donazione dal testamento all' ospedale | FOTO

Un'auto medica nuova di zecca è stata donata all'Ausl di Bologna, grazie a un lascito testamentario. Il veicolo, dotato di tecnologie avanzate e attrezzature salvavita, ha un valore totale di 106 mila euro. La donazione rappresenta un aggiornamento importante per il sistema di soccorso della città, che ora potrà contare su un mezzo più efficiente e all'avanguardia.

Il sistema di soccorso bolognese si arricchisce di un nuovo mezzo d'avanguardia e di attrezzature salvavita per un valore complessivo di 106 mila euro. La donazione, frutto della generosità delle famiglie Bedosti e Zanichelli e nata dalle volontà testamentarie della signora Maria Pia Bedosti, è stata consegnata ufficialmente oggi, 14 marzo 2026, presso la Centrale Operativa 118 Emilia Est all’Ospedale Maggiore di Bologna. Il contributo è destinato al Dipartimento dell’Emergenza Interaziendale dell’Azienda USL di Bologna e all’IRCCS Policlinico di Sant’Orsola. Il cuore della donazione è una nuova automedica del valore di 81 mila euro, un mezzo di categoria M1 attrezzato con sistemi modulari a sgancio rapido per i dispositivi elettromedicali, frigorifero portatile e scalda-liquidi. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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