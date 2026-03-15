Nuoto Virtus sugli scudi Ottima prestazione alle finali regionali

Il settore maschile della Virtus Buonconvento ha partecipato alle finali regionali invernali di nuoto, ottenendo risultati di rilievo. La squadra ha affrontato le gare con determinazione, portando a casa ottimi piazzamenti e dimostrando una buona prestazione complessiva. Le finali si sono svolte in un’atmosfera intensa, con molti atleti pronti a competere in diverse discipline.

Anche il settore maschile della Virtus Buonconvento si è fatto valere alle finali regionali invernali di nuoto. Un ottimo, decisivo contributo per tre prestigiosi terzi posti nel punteggio a squadre: la Virtus Buonconvento ha preso il podio in tutte e tre le categorie giovanili (Ragazzi, Juniores e Cadetti), ennesima dimostrazione dell’ottimo livello raggiunto dalla società giallonera in Toscana e non solo. Il giovanissimo Alessandro Caponi (classe 2012) aveva cominciato subito bene con il bronzo negli 800 stile libero, per poi passare il testimone a uno scatenato Micheal Sguerri (nella foto, categoria Junior 2008) vincitore sia dei 50 che dei 100 farfalla con tanto di conferma del pass per i nazionali. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Nuoto. Virtus sugli scudi. Ottima prestazione alle finali regionali Articoli correlati Nuoto. Virtus sugli scudi. Costagli centra il primato italianoLa Virtus Buonconvento conquista fior di medaglie ai Criteria nazionali di Lifesaving, allo Stadio del Nuoto di Riccione. Nuoto, Cus Ferrara brilla alle finali regionali: pioggia di medaglieGrande fine settimana per il Cus Ferrara Nuoto, impegnato a Riccione nella prima sessione delle finali regionali di categoria. Contenuti e approfondimenti su Nuoto Virtus sugli scudi Ottima... Discussioni sull' argomento Melchiorri illude il Ruggi, Bakovic spegne le speranze della Virtus Imola; La Virtus Assisi supera il Basket Terni 75-63: grande prova di squadra al PalaSir. Nuoto. Virtus sugli scudi. Costagli centra il primato italianoLa Virtus Buonconvento conquista fior di medaglie ai Criteria nazionali di Lifesaving, allo Stadio del Nuoto di Riccione. Il risultato più prestigioso è di Chiara Costagli (nella foto), oro nella gara ... lanazione.it Nuoto, pieno di medaglie per la Virtus BuonconventoAlle finali regionali di Livorno brillano le atlete della società senese della VIrtus Buonconvento. Lisa Angiolini sugli scudi ... sienafree.it Buttati ancora Dumfries, squadra di nuoto siete. Imbarazzanti #inter #interatalanta x.com Thomas Ceccon non ci sta. Il campione di nuoto, oro olimpico nel dorso a Parigi e 15 ori tra mondiali ed europei in vasca lunga e corta, si è trasferito da Creazzo a Verona nel 2017. Anche per allenarsi. Ma, a quanto pare, in piscina si deve destreggiare tra sig facebook