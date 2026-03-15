Nucleare e porti | la svolta UE per la Lombardia

La Commissione Europea sta per approvare nuove misure per sostenere il nucleare come fonte energetica e ha elaborato una strategia specifica per i porti e le vie marittime. La decisione riguarda anche la Lombardia, che si prepara a integrare queste direttive nel proprio panorama energetico e infrastrutturale. Le iniziative sono in fase di definizione e coinvolgono enti e istituzioni europee.

La Commissione Europea sta per dare nuovo impulso al nucleare come fonte energetica, mentre Bruxelles definisce una strategia marittima e portuale. Parallelamente, il Parlamento europeo prepara semplificazioni normative destinate alle imprese a media capitalizzazione. Queste decisioni, prese oggi 14 marzo 2026, segnano un cambio di passo nelle politiche dell’Unione che impatteranno direttamente i territori regionali. L’annuncio sul nucleare non è solo una dichiarazione d’intenti, ma un segnale concreto per la stabilità dei prezzi energetici. Per le regioni industrializzate del Nord Italia, questo significa potenziali riduzioni nei costi operativi delle fabbriche. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Nucleare e porti: la svolta UE per la Lombardia Articoli correlati Leggi anche: Nucleare: la svolta strategica per tagliare la dipendenza energetica Francia, svolta atomica: Macron lancia la deterrenza nucleare avanzataLa Francia è pronta a intraprendere una nuova fase della propria strategia nucleare in un'ottica di deterrenza europea. Approfondimenti e contenuti su Nucleare e porti la svolta UE per la... Temi più discussi: Macron rilancia il nucleare. E la UE applaude; La decarbonizzazione è la vera politica industriale a favore della pace, contro le guerre per gas e petrolio; Infrastrutture, Salvini: entro quest’anno coordinamento miliardi destinati ai porti. VIDEOINTERVISTE; Nucleare, l'Europa adesso lo vuole: È uno scudo dagli choc. Voltare le spalle a una fonte affidabile ed economica è stato un errore. Von der Leyen ammette l'errore del passato e si converte al nucleare civile. La prima mossaLa presidente della Commisione ha annunciato la sua conversione a favore dell’atomo, nella forma di una prima strategia per sostenere i piccoli reattori modulabili. L’obiettivo è fare in modo che la l ... ilfoglio.it C'è spazio per parlare di nucleare civile tra la guerra in Iran e il ricordo del disastro di Fukushima?Riuniti a Parigi, i leader e gli industriali di 60 paesi hanno discusso di nucleare civile. Mentre la guerra in Medio Oriente fa schizzare alle stelle il prezzo del petrolio, il nucleare può ancora de ... wired.it E le scelte politiche per fortuna si possono cambiare. Ovviamente esiste un'inerzia tecnologica per cui i frutti del cambiamento non li vedremo immediatamente, ma già tra dieci anni potremo aspettarci di vedere la rinascita nucleare in full swing. Mi spiace per x.com È online la quattordicesima puntata di Forza 4! Con Luca Squeri, Deputato di Forza Italia, intervistata da Paolo Emilio Russo e Salvatore Dama. Abbiamo parlato soprattutto di energia, spaziando dalle rinnovabili all’importanza del nucleare. Guarda e ascolta l’ - facebook.com facebook