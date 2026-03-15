Nucleare e porti | la svolta UE per la Lombardia

Da ameve.eu 15 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Commissione Europea sta per approvare nuove misure per sostenere il nucleare come fonte energetica e ha elaborato una strategia specifica per i porti e le vie marittime. La decisione riguarda anche la Lombardia, che si prepara a integrare queste direttive nel proprio panorama energetico e infrastrutturale. Le iniziative sono in fase di definizione e coinvolgono enti e istituzioni europee.

La Commissione Europea sta per dare nuovo impulso al nucleare come fonte energetica, mentre Bruxelles definisce una strategia marittima e portuale. Parallelamente, il Parlamento europeo prepara semplificazioni normative destinate alle imprese a media capitalizzazione. Queste decisioni, prese oggi 14 marzo 2026, segnano un cambio di passo nelle politiche dell’Unione che impatteranno direttamente i territori regionali. L’annuncio sul nucleare non è solo una dichiarazione d’intenti, ma un segnale concreto per la stabilità dei prezzi energetici. Per le regioni industrializzate del Nord Italia, questo significa potenziali riduzioni nei costi operativi delle fabbriche. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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