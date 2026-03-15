Novena a San Giuseppe sesto giorno | per affidare ogni difficoltà

Oggi si celebra il sesto giorno della Novena a San Giuseppe, dedicato a chiedere protezione e forza di fronte alle difficoltà. La preghiera si rivolge a San Giuseppe, figura di umiltà e dedizione, che si impegnò completamente al servizio di Gesù e Maria. Sono stati condivisi momenti di riflessione e preghiere per affidare le sfide quotidiane a questa figura di riferimento.

Nel sesto giorno della Novena, guardiamo a San Giuseppe: l’uomo dell’umiltà profonda che si sacrificò per Gesù e Maria. Una preghiera speciale per i padri, affinché guidino le proprie famiglie con lo stesso amore. Proseguiamo il nostro cammino che ci porta ai piedi dello Sposo di Maria, l’uomo del silenzio che ottiene da Dio ogni grazia.grazia. Questa preghiera è un grido che sale al Cielo, certi che San Giuseppe non lascerà mai inascoltato chi si affida con fede al suo potente patrocinio. Nel corso della sua vita terrena, egli ha sperimentato la fatica di ogni padre di famiglia: ha conosciuto l’incertezza e le prove quotidiane, e per questo può comprendere ogni nostra necessità. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

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