Novara | è morto Sergio Merusi il primo sindaco leghista della città

A Novara si è spento Sergio Merusi, l’ex sindaco della città e il primo rappresentante leghista a ricoprire questa carica. La notizia della sua morte è stata confermata dalle autorità locali, che ricordano la sua figura pubblica e il ruolo che ha svolto nel panorama politico cittadino. La scomparsa ha suscitato cordoglio tra i cittadini e gli esponenti locali.

Lutto a Novara e nel mondo della politica locale per la scomparsa di Sergio Merusi, ex sindaco, il primo leghista, della città gaudenziana. Primo cittadino novarese dal 1993 al 1997, eletto al secondo turno con il 51,6% delle preferenze, Merusi è mancato all'età di 83 anni a causa di un malore improvviso. "Purtroppo questo fine settimana ci ha lasciati anche Sergio Merusi - lo ha ricordato il primo cittadino di Novara Alessandro Canelli - già sindaco della nostra città. È stato un amministratore appassionato, ma anche un educatore che ha dedicato gran parte della sua vita alla formazione dei giovani: insegnante al Mossotti e docente all'Università Bocconi. 🔗 Leggi su Novaratoday.it Articoli correlati Morto Angelo Attaguile, ex presidente del Catania e primo leghista in SiciliaE’ morto a 78 anni Angelo Attaguile: nel 2014 è stato il primo ad aderire alla Lega in Sicilia . È morto Sergio Lorenzi, inventore della tagliataCamaiore (Lucca), 2 gennaio 2026 – La gastronomia italiana perde uno dei suoi protagonisti più autorevoli e visionari. Altri aggiornamenti su Sergio Merusi Discussioni sull' argomento Morto Sergio Merusi, primo sindaco leghista di Novara; Morto Sergio Merusi, primo sindaco leghista di Novara. Addio a Sergio Merusi, primo sindaco leghista di NovaraÈ morto improvvisamente a 83 anni Sergio Merusi, il primo sindaco di Novara eletto direttamente dai cittadini e il primo governare la città sotto il simbolo della Lega Nord. Merusi era stato eletto ne ... lavocedinovara.com Morto Sergio Merusi, primo sindaco leghista di NovaraUn malore improvviso, a 83 anni. Fu primo cittadino fra il 1993 e il 1997. Poi, la presentazione di una lista civica. E l'avventura con Monti ... rainews.it https://www.lavocedinovara.com/cronaca/addio-a-sergio-merusi-primo-sindaco-leghista-di-novara/ facebook Morto Sergio Merusi, primo sindaco leghista di Novara dlvr.it/TRVMzs @LaStampa x.com