Novantenne lascia due milioni di beni in eredità ai vicini | i parenti li denunciano

Una novantenne ha lasciato in eredità due milioni di euro a due vicini di casa. I parenti dell’anziana hanno presentato una denuncia contro di loro. La vicenda riguarda la successione e il trasferimento dei beni, che sono stati contestati dai familiari della donna. La questione si svolge nel contesto di una disputa legale tra gli eredi e i destinatari dell’eredità.

Sono accusati di falsità materiale, sostituzione di persona e falsità in testamento olografo. La vicenda riguarda un novantenne originario del Friuli Venezia Giulia, ora deceduto, trasferitosi da anni al Lido di Noto Beni per due milioni di euro lasciati in eredità a due vicini di casa, ma i parenti eredi li denunciano. È successo in Sicilia, dove ora la Procura di Siracusa ha emesso un decreto di citazione a giudizio nei confronti dei vicini. Come riporta Ansa, la vicenda riguarda un novantenne originario del Friuli Venezia Giulia, ora deceduto, trasferitosi da anni al Lido di Noto. Le due persone a cui l’uomo ha lasciato in eredità gran parte dei suoi beni, per lo più immobili del valore di due milioni (nonché contanti, conti correnti e titoli assicurativi), sono un 58enne e un 63enne, uno dei quali è un poliziotto. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

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