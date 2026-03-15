Notte di violenza a Pomigliano d' Arco | bottiglia e coltello tra i clienti

Da avellinotoday.it 15 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte a Pomigliano d'Arco si è verificata una rissa all'interno di un locale, coinvolgendo clienti. Durante l'alterco sono state usate una bottiglia e un coltello, senza che siano stati ancora chiariti i motivi o le responsabilità. La scena si è svolta tra persone presenti nel locale, senza ulteriori dettagli sulle dinamiche dell’accaduto.

È successo di notte, dentro un locale, a Pomigliano d'Arco. Una rissa. Il tipo che l'ha iniziata, o finita, non si sa ancora.Quello che si sa è che un ragazzo di 19 anni, di Mugnano del Cardinale, in provincia di Avellino, è finito all'ospedale del Mare con una bottiglia di vetro in testa.Prognosi riservata. Non è in pericolo di vita, ma ci manca poco che lo fosse. Accanto a lui, nella stessa notte, una ragazza di 18 anni di San Gennaro Vesuviano.Qualcuno l'ha colpita con un coltello.Se la caverà. I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Castello di Cisterna sono arrivati in via dell'Aeronautica e hanno trovato il disastro già fatto. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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