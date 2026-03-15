Notte di violenza a Pomigliano d' Arco | bottiglia e coltello tra i clienti

Nella notte a Pomigliano d'Arco si è verificata una rissa all'interno di un locale, coinvolgendo clienti. Durante l'alterco sono state usate una bottiglia e un coltello, senza che siano stati ancora chiariti i motivi o le responsabilità. La scena si è svolta tra persone presenti nel locale, senza ulteriori dettagli sulle dinamiche dell’accaduto.

È successo di notte, dentro un locale, a Pomigliano d'Arco. Una rissa. Il tipo che l'ha iniziata, o finita, non si sa ancora.Quello che si sa è che un ragazzo di 19 anni, di Mugnano del Cardinale, in provincia di Avellino, è finito all'ospedale del Mare con una bottiglia di vetro in testa.Prognosi riservata. Non è in pericolo di vita, ma ci manca poco che lo fosse. Accanto a lui, nella stessa notte, una ragazza di 18 anni di San Gennaro Vesuviano.Qualcuno l'ha colpita con un coltello.Se la caverà. I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Castello di Cisterna sono arrivati in via dell'Aeronautica e hanno trovato il disastro già fatto. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it Articoli correlati Spari nella notte a Pomigliano d’Arco: ferito da un proiettile vagante mentre passeggia con la compagnaColpito mentre passeggiava in piazza: ferito un 47enne Paura nella serata della Vigilia di Natale a Pomigliano d’Arco, dove un uomo di 47 anni è... Tentato assalto a un bancomat a Pomigliano d’ArcoI carabinieri della stazione e della sezione radiomobile di Castello di Cisterna sono intervenuti in via Passariello, a Pomigliano d’Arco, in... Una raccolta di contenuti su Notte di violenza a Pomigliano d'Arco... Temi più discussi: Difende l'amico e viene accoltellato da un 'maranza': la notte di follia in zona Bocconi; Notte di violenza a Lampedusa: due risse tra i locali del centro, 12 denunciati; Via Gallucci, notte di violenza. Residenti sempre più esasperati: Siamo pronti a fare causa; Guasto idrico nella notte a Primavalle: centinaia di famiglie rimaste senz'acqua. Notte di violenza. Rissa a colpi di coltello, quattro feriti in riviera. Arrestato un 21enneIl nuovo anno a San Benedetto è iniziato con una sanguinosa rissa con accoltellamento, accaduta intorno alle ore 3 della notte nella zona del molo sud, dove sono rimasti feriti quattro giovani: un ... ilrestodelcarlino.it Firenze, trascinato fuori dal tram in viale Guidoni e violentato: la notte da incubo di un ragazzo 17enneIl ragazzo, dopo una serata con gli amici, si addormenta sul seggiolino del tram e si risveglia sotto un cavalcavia vicino a viale Guidoni con uno sconosciuto addosso. Arrestato un 32enne originario d ... corrierefiorentino.corriere.it Palomme 'e notte (F. Bongiovanni / S. Di Giacomo) Condivido con voi questo brano tratto dal mio concerto “Cuore Mediterraneo”. Un omaggio alla grande tradizione della canzone napoletana, interpretata da me con gli arrangiamenti di Mario Simeoli In que facebook Piogge intense sulla Liguria. Allerta arancione sul centro regione nella notte di sabato x.com