Notte di allerta meteo arancione | allagamenti alberi e frane via Aurelia ad Arenzano ancora chiusa

Nella notte si sono verificati numerosi interventi dei vigili del fuoco in tutta la provincia di Genova a causa del maltempo. Sono stati segnalati allagamenti, alberi caduti e frane che hanno interessato diverse zone, tra cui la via Aurelia ad Arenzano, rimasta chiusa. Fortunatamente, non sono stati registrati danni di particolare rilievo. La situazione ha mantenuto un livello di allerta arancione.

Tanti gli interventi dei vigili del fuoco nella notte. Ad Arenzano la via Aurelia è ancora chiusa per precauzione: dopo la frana del 25 gennaio sono necessarie alcune verifiche prima della riapertura Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco nella notte segnata dal maltempo, tra allagamenti, frane e alberi pericolanti a Genova e provincia, anche se per fortuna non si segnala nessun danno particolarmente rilevante. L'allerta meteo arancione, lo ricordiamo, è terminata alle 8 di questa mattina, seguita da quella gialla. Anche ieri è stata una giornata segnata dai disagi, con strade e sottopassi chiusi e caduta di grossi rami. A Genova i parchi e i giardini riapriranno alle 14, per permettere ai tecnici una ricognizione del loro stato. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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