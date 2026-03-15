notte degli oscar a bologna con i wonder al medica tifando marty supreme

A Bologna, la notte degli Oscar viene celebrata nei cinema Pop Up, con una tradizione consolidata che prevede una serata a tema organizzata in collaborazione con I Wonder Pictures. Quest’anno, la proiezione include il collegamento in diretta dal Dolby Theatre di Hollywood, mentre al Medica si tifa Marty Supreme. L’evento si ripete ogni anno, coinvolgendo appassionati e spettatori locali.

Bologna, 14 marzo 2026 – È ormai una tradizione trascorrere la notte degli Oscar nei cinema Pop Up, dove ogni anno si organizza una serata a tema, in collaborazione con I Wonder Pictures, durante il collegamento con il Dolby Theatre di Hollywood. Stasera, per celebrare Marty Supreme di Josh Safdie, candidato a nove statuette (fra cui miglior film, regia e attore protagonista), l’evento si trasformerà in un vero e proprio Oscar Party Supreme: il pubblico è invitato a vestirsi alla Timothée Chalamet, con un dress code ispirato agli anni Cinquanta. La proiezione I festeggiamenti inizieranno alle 20.30 al Pop Up Cinema Medica di via Monte Grappa... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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