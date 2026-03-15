Sui social media si diffonde un nuovo trend che riguarda gli Anni ’90, con utenti che condividono foto di attori come Sharon Stone e Courteney Cox. La moda di quel periodo torna in auge con capi come gonne lunghe e accessori per capelli come mollettine. Le immagini mostrano come erano vestiti e si presentavano le star di allora, catturando l’attenzione di chi ricorda quegli anni.

Gli Anni ’90 sono tornati. La moda richiama lo stile dell’ultimo decennio del secolo scorso, con le gonne lunghe e le mollettine sui capelli. Dagli anni ’90 attinge l’estetica delle nuove serie tv, in discoteca tornano i brani che hanno fatto ballare chi è nato negli Ottanta. Di questo passo, gli Anni ’90 non potevano non trasformarsi anche in un trend social, il più virale del momento, cui, con un pizzico di nostalgia, partecipano anche star del calibro di Sharon Stone e Courteney Cox. Sharon Stone partecipa al trend nostalgia. “Mamma, com’eri negli Anni ’90?” è questa la domanda che gli adolescenti di tutto il mondo stanno porgendo alle proprie genitrici. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Nostalgia Anni ’90, sui social impazza il trend del come eravamo: le foto di Sharon Stone e Courteney Cox

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