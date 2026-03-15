Il ritiro dei ghiacci nelle montagne dell’ovest della Norvegia ha portato alla luce una struttura di caccia alle renne di circa 1500 anni fa. La scoperta riguarda un sito archeologico ben conservato, che include resti di ossa di renne e strumenti utilizzati per la caccia. La scoperta rappresenta un esempio di come i cambiamenti climatici abbiano svelato tracce di attività umane preistoriche.

Il ritiro dei ghiacci nelle montagne dell’ovest norvegese ha portato alla luce una struttura di caccia alle renne antica 1.500 anni, situata sugli altipiani di Aurland a oltre 1.400 metri di quota. Questo ritrovamento, avvenuto dopo che un escursionista locale ha notato resti lignei affiorare dalla neve, rivela un sistema di barriere in legno progettato per convogliare i branchi verso un recinto finale dove venivano abbattuti. La scoperta è stata effettuata grazie all’intervento degli archeologi del Museo Universitario di Bergen e delle autorità della contea di Vestland, che hanno identificato centinaia di tronchi e rami di betulla lavorati disposti a formare due lunghe barriere convergenti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Norvegia: disgelo rivela trappola per renne di 1500 anni fa

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